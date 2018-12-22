Порошенко подписал «закон о переименовании УПЦ»

Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал закон, которым обязал Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в закон Украины „О свободе совести и религиозных организациях“ относительно названия религиозных организаций, которые входят в структуру (является частью) религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины...» — говорится в сообщении.

Напомним, парламент 20 декабря принял законопроект о внесении изменений в действующий закон «О свободе совести и религиозных организациях», которым обязал переименовать Украинскую православную церковь. В частности, принятый документ предусматривает, что церковь, входящая в структуру религиозной организации «с центром в государстве-агрессоре», обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. При этом экспертное управление Рады пришло к выводу, что принятый закон противоречит конституции Украины.