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Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии
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Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии

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Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии

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Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии

В Пентагоне подписан приказ о выводе американских войск из Сирии. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух военных чиновников.

При этом отмечается, один из источников подтвердил факт подписания приказа. Второй сообщил, что подпись под документом поставил лично глава американского Минобороны Джеймс Мэттис, которого президент США Дональд Трамп отправил в отставку.

По словам одного из чиновников, приказ описывает, как и когда будет осуществляться вывод американских войск из Сирии, однако сам он отказался раскрыть подробности.

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Предполагается, что вывод войск США из Сирии начнется в ближайшие несколько недель.

Сирия, Пентагон, Джеймс Мэттис
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