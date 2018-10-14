Трамп заговорил об отставке главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп не исключил того, что министр обороны США Джеймс Мэттис может уйти в отставку. Глава Белого дома сообщил об этом в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS, отрывки из которого были показаны в воскресенье.

«Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду», — сказал он.

«Однако генерал Мэттис хороший человек. Мы с ним хорошо ладим. Он может уйти. Я имею в виду, что на определенном этапе все уходят, все, люди уходят — это Вашингтон», — добавил Трамп.