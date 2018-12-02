В США заявили о новом вмешательстве России в выборы

Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября». При этом он не уточнил, как конкретно Москва пыталась повлиять на голосование по депутатам Конгресса.
«Путин плохо учится на своих ошибках. То, что он не признает их, создает враждебность к его народу. Мы видим, что Путин нарушает международные соглашения. Мы имеем дело с человеком, которому нельзя доверять», цитирует Мэттиса агентство Reuters
Отвечая на вопрос о развитии российско-американских отношений за последний год, Мэттис признал, что они «безусловно ухудшились».
Заявления Мэттиса прозвучали на фоне саммита G20 в Буэнос-Айресе, участниками которого были Путин и президент США Дональд Трамп. Изначально предполагалось, что лидеры двух стран проведут в столице Аргентины переговоры, однако глава США уже по дороге в Южную Америку заявил об отказе от беседы.
На пресс-конференции по итогам саммита Путин сообщил, что успел недолго поговорить с Трампом и изложить ему свое видение случившегося в Черном море. Российский президент при этом отметил, что у главы США свое представление о произошедшем.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016