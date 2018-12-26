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Трамп призвал американцев покупать подешевевшие акции

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Трамп призвал американцев покупать подешевевшие акции

Прошло почти 10 лет, с того момента как в разгар кризиса президент США Барак Обама дал «зеленый свет» на покупку акций, заявив 6 марта 2009 г., что коэффициенты стоимости акций по отношению к прибыли опустились до тех уровней, когда покупка бумаг становится выгодной сделкой. Нынешний президент Дональд Трамп решил повторить этот номер и призвал американцев покупать подешевевшие акции.

«У нас есть компании, крупнейшие в мире, и у них все хорошо, — сказал Трамп журналистам в Белом доме на Рождество. — У них рекордные цифры. Поэтому, я думаю, это отличная возможность купить. Действительно отличная возможность купить».

Обычно Дональд Трамп не комментирует рыночные колебания, лишь отмечая те или иные катаклизмы, однако рекордный предрождественский обвал очень сильно разозлил президента.

Кроме того, чтобы успокоить рынки, Трамп развеял опасения о возможном увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Мнучина.

Отвечая на вопрос о председателе ФРС Джероме Пауэлле, Трамп сказал, что центральный банк «слишком быстро повышает процентные ставки, но я думаю, что они вскоре разберутся в этой ситуации».

По поводу Мнучина Трамп сказал следующее: «Да, очень талантливый парень, очень умный человек».

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Напомним, что слухи относительно претензий к Мнучину появились, после того как тот встретился с руководством крупнейших банков и обсудил ситуацию с ликвидностью. Это слишком сильно обеспокоило участников рынка, в результате в понедельник индексы снова рухнули.

фондовый рынок, Дональд Трамп, политика Трампа
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