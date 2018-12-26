Трамп призвал американцев покупать подешевевшие акции

Прошло почти 10 лет, с того момента как в разгар кризиса президент США Барак Обама дал «зеленый свет» на покупку акций, заявив 6 марта 2009 г., что коэффициенты стоимости акций по отношению к прибыли опустились до тех уровней, когда покупка бумаг становится выгодной сделкой. Нынешний президент Дональд Трамп решил повторить этот номер и призвал американцев покупать подешевевшие акции.
«У нас есть компании, крупнейшие в мире, и у них все хорошо, — сказал Трамп журналистам в Белом доме на Рождество. — У них рекордные цифры. Поэтому, я думаю, это отличная возможность купить. Действительно отличная возможность купить».
Обычно Дональд Трамп не комментирует рыночные колебания, лишь отмечая те или иные катаклизмы, однако рекордный предрождественский обвал очень сильно разозлил президента.
Кроме того, чтобы успокоить рынки, Трамп развеял опасения о возможном увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Мнучина.
Отвечая на вопрос о председателе ФРС Джероме Пауэлле, Трамп сказал, что центральный банк «слишком быстро повышает процентные ставки, но я думаю, что они вскоре разберутся в этой ситуации».
По поводу Мнучина Трамп сказал следующее: «Да, очень талантливый парень, очень умный человек».
Напомним, что слухи относительно претензий к Мнучину появились, после того как тот встретился с руководством крупнейших банков и обсудил ситуацию с ликвидностью. Это слишком сильно обеспокоило участников рынка, в результате в понедельник индексы снова рухнули.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016