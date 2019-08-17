Войти
Трамп из-за спада на биржах собирал глав ведущих банков США
резонанс
Трамп из-за спада на биржах собирал глав ведущих банков США
Депутатов-нарушителей от «Слуги народа» будут наказывать
позиция
Депутатов-нарушителей от «Слуги народа» будут наказывать

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Трамп из-за спада на биржах собирал глав ведущих банков США

262
Трамп из-за спада на биржах собирал глав ведущих банков США

Президент США Дональд Трамп был встревожен резким падением биржевых индексов в среду и в связи с этим провел селекторное совещание с руководством трех крупнейших банков страны. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Трамп 14 августа провел совещание по многосторонней телефонной связи с главами JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup. Содержание беседы главы государства с банкирами не уточняется.

В тот же день промышленный индекс Dow Jones потерял 801 пункт (3,05%), опустившись до отметки 25478.91. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 80,13 пункта (2,74%) до уровня 2846,19 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 242,42 пункта (3,02%) и находится на отметке 7773,9. Это был самый глубокий суточный обвал в этом году, отмечает CNBC.

Газета The Wall Street Journal увязала падение котировок с инверсией, когда доходность двухлетних американских гособлигаций в среду впервые со времен мирового экономического кризиса превысила доходность десятилетних госбумаг. Последний раз этот феномен наблюдался в экономике США в 2005 году в преддверии мирового экономического кризиса 2008 года.

Администрация нынешнего президента США держит курс на поддержание стабильности фондовых рынков с целью обеспечения неуклонного роста американской экономики. Данные вопросы имеют принципиальное значение для переизбрания Трампа на второй президентский срок в 2020 году.

Читайте также: Мировые агентства понизили рейтинг Аргентины

Белый дом в марте опубликовал ежегодный доклад, согласно которому, ВВП страны вырос на 3,1% с четвертого квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года, что стало самым быстрым ростом за 13 лет. Как напоминает телеканал, рост ВВП США во втором квартале этого года снизился до 2,1% по сравнению с 3,1% в первом квартале.

фондовый рынок, Дональд Трамп, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 17 августа 2019
Пятница, 16 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Туда ли растем?

14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%. Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо. Потому что рост некачественный и неустойчивый.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Nord Stream – 2 или Жизнь после минимизации объемов транзита

Несмотря на переход лета в отпускную фазу, есть несколько тем, которые являются постоянным генератором новостей - подготовка к работе нового парламента, курс гривны и будущее украинского газового транзита. Касательно транзитного вопроса постараюсь кое-что прояснить.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как оставаться креативным и придумывать новые идеи

Люди по природе творческие существа. Но иногда у нас не получается раскрыть в себе эти способности. Вот пять способов стать более креативными, независимо от того, собираетесь ли вы написать роман или научиться играть на музыкальном инструменте.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016