В Минздраве заявили о рекордной заработной плате врача в Украине

В Министерстве здравоохранения рассказали о рекордной заработной плате врача в Украине в 2018 году. Об этом на пресс-конференции по случаю подведения итогов трансформации системы здравоохранения первичного звена и анонсирования изменений, которые ждут систему в следующем году, заявил Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения Украины, сообщает корреспондент РБК-Украина.
«Мы создали условия, чтобы доходы врачей реально выросли. У нас есть рекорд, в Винницкой области врач получил на руки — 27 тысяч гривен. Мы дали возможность врачам зарабатывать самостоятельно. Теперь его зарплата не зависит от чиновника. Нигде в этом месте нет зависимости ни от мэра, ни от министра», — сказал он.
Ранее сообщалось, что за октябрь заместители из Министерства охраны здоровья Украины получили вдвое выше зарплаты, чем в среднем за год.
Так, заместитель министра Роман Илык в феврале 2018 года получил меньше 10 тыс. гривен, в апреле — более 57 тыс. гривен, а в июле — почти 31,5 тыс. гривен. Заместитель министра Александр Линчевский в январе получил 29,5 тыс. гривен, а в июле — чуть более 58 тыс. гривен. Заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишин в феврале получила чуть более 28 тыс. гривен, а в апреле — 56,6 тыс. гривен.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016