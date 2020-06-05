В Минздраве только сейчас выплатили медикам зарплаты за март

После того, как Зеленский пригрозил увольнением главам администраций, которые не рассчитались перед медиками, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что зарплаты медицинским работникам за март выплачены в полном объеме.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

«Зарплаты за март были выплачены в полном объеме. Зарплаты с апреля и дальше медработникам, которые работают непосредственно с больными COVID-19, выплачиваются через Национальную службу здоровья», — сказал министр.

Он также напомнил, что для финансирования борьбы с распространением коронавирусной инфекции принято 4 пакета финансирования медучреждений.

Ранее Степанов заявлял, что 18 областей уже заплатили своим медикам надбавку в 300%, в 6 областях еще считают.