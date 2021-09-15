В проект госбюджета заложили зарплату врачей от 20 тысяч

В проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», утвержденном правительством в среду и направленном в Верховную Раду, предусмотрено повышение зарплат медикам, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на его главу Виктора Ляшко.
«Во исполнение указа президента Украины Владимира Зеленского в проекте (госбюджета — Ред.) предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн, 13,5 тыс. грн — для средних медицинских работников. Повышение заработной платы — это шаг к качественным медицинским услугам, ведь когда врачи и медсестры ощущают поддержку государства, они чувствуют себя защищенными, мотивированными и счастливыми», — сказал Ляшко.
Согласно сообщению, для обеспечения указанных уровней зарплаты Программу медицинских гарантий (ПМГ) увеличили на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом.
Помимо этого, в проекте госбюджета предусмотрено 3,1 млрд грн для централизованной закупки оборудования, в частности для улучшения материально-технической базы больниц, бактериологических и физико-химических лабораторий Центров по контролю и профилактике болезней, создание лабораторий экспертного уровня для проведения исследований, используемых в трансплантации.
Отдельно предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцин для защиты населения от COVID-19. Остальная сумма средств на вакцины покроется за счет международных финансовых организаций.
Бюджетом также предусмотрено продление пилота по трансплантации — заложено 789,5 млн грн, что на 288,5 млн грн больше, чем в бюджете текущего года. 300 млн грн предусмотрено на развитие биокластера, что в три раза больше, чем выделили в 2021 году для запуска этого проекта, с потенциальным расширением еще на 735 млн.
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