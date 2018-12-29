Войти
Украина ищет авторитетного партнера для управления ГТС
энергетика
Украина ищет авторитетного партнера для управления ГТС
Путин подписал закон о получении российского гражданства в льготном порядке
официально
Путин подписал закон о получении российского гражданства в льготном порядке

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Митрополит Онуфрий посетовал на то, что Константинопольский патриархат участвует в борьбе власти с УПЦ

1091
Митрополит Онуфрий посетовал на то, что Константинопольский патриархат участвует в борьбе власти с УПЦ

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий считает, что Константинопольский патриархат участвует в борьбе украинской власти с УПЦ.

Как сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ(МП), в своем докладе на епархиальном собрании духовенства Киевской епархии митрополит Онуфрий назвал «болезненным моментом борьбы против УПЦ участие (в нем — Ред.) братьев по вере из Константинопольского патриархата»

«Символично, что в этом году мы вспоминаем, как 100 лет назад начались репрессии духовенства и мирян Святой Церкви со стороны атеистической власти. Казалось бы, что эти кровавые годы истории никогда больше не повторятся на нашей земле», — отметил предстоятель.

Он подчеркнул, что «мы живем под угрозой принятия украинским парламентом откровенно антицерковных законов, направленных на уничтожение Украинской православной церкви — Церкви украинского народа с тысячелетней историей».

«Еще больнее для нас, православных, является то, что борьба против нашей Церкви ведется с помощью Константинопольского патриархата — наших единоверцев, братьев по вере», — констатировал митрополит Онуфрий.

Читайте также: Лучшие фотографии мира 2018 года

По его словам, за этот год из-за политической ситуации в стране, прекратили свою деятельность два храма, которые действовали на территориях воинских частей — храм при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна и храм, который действовал при военной части А-0222 отдельного полка президента Украины, последний — руководством военной части был передан другой конфессии.

«Как стало известно, директиву Генштаба ВСУ с грифом „для служебного пользования“ не допускать капелланов УПЦ в военные части получили все командиры еще весной 2018 года. К сожалению, надо сказать, что все военные и другие ведомственные храмы Украинской православной церкви находятся под угрозой закрытия», — подчеркнул предстоятель УПЦ.

По его словам «сегодня духовенство, монашество и миряне УПЦ находятся под давлением сил, которые имеют большое влияние на средства массовой информации, и формируют информационную политику украинского общества».

УПЦ, Онуфрий
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 29 декабря 2018
Пятница, 28 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Топ-5 рисков для украинской экономики на 2019 год

Украина относится к разряду развивающихся рынков. Наши Западные партнеры уже давно признали, что Украина является страной с рыночной экономикой, но, по правде говоря, мало кто поспорит с тем, что Украина рыночную экономику все еще строит. Желание сделать «все как в Европе», конечно, похвально, но 2019 год для Украины будет особенным. Мы можем столкнуться с целым спектром внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние как на скорость реформ, так и на темпы экономического роста.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 - на 6%. Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»).
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016