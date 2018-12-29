Митрополит Онуфрий посетовал на то, что Константинопольский патриархат участвует в борьбе власти с УПЦ

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий считает, что Константинопольский патриархат участвует в борьбе украинской власти с УПЦ.
Как сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ(МП), в своем докладе на епархиальном собрании духовенства Киевской епархии митрополит Онуфрий назвал «болезненным моментом борьбы против УПЦ участие (в нем — Ред.) братьев по вере из Константинопольского патриархата»
«Символично, что в этом году мы вспоминаем, как 100 лет назад начались репрессии духовенства и мирян Святой Церкви со стороны атеистической власти. Казалось бы, что эти кровавые годы истории никогда больше не повторятся на нашей земле», — отметил предстоятель.
Он подчеркнул, что «мы живем под угрозой принятия украинским парламентом откровенно антицерковных законов, направленных на уничтожение Украинской православной церкви — Церкви украинского народа с тысячелетней историей».
«Еще больнее для нас, православных, является то, что борьба против нашей Церкви ведется с помощью Константинопольского патриархата — наших единоверцев, братьев по вере», — констатировал митрополит Онуфрий.
По его словам, за этот год из-за политической ситуации в стране, прекратили свою деятельность два храма, которые действовали на территориях воинских частей — храм при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна и храм, который действовал при военной части А-0222 отдельного полка президента Украины, последний — руководством военной части был передан другой конфессии.
«Как стало известно, директиву Генштаба ВСУ с грифом „для служебного пользования“ не допускать капелланов УПЦ в военные части получили все командиры еще весной 2018 года. К сожалению, надо сказать, что все военные и другие ведомственные храмы Украинской православной церкви находятся под угрозой закрытия», — подчеркнул предстоятель УПЦ.
По его словам «сегодня духовенство, монашество и миряне УПЦ находятся под давлением сил, которые имеют большое влияние на средства массовой информации, и формируют информационную политику украинского общества».
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