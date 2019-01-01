Варфоломей подтвердил вручение томоса новой украинской церкви 6 января

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января томос об автокефалии новой украинской церкви, заявив, что это будет «великим и историческим событием».

«Господь благословил уходящий год. Мы славим его за все хорошее, что он нам дал, и особенно за великое и историческое событие автокефалии церкви Украины — дело, которое благословится в предстоящее воскресенье в присутствии нового предстоятеля этой сестринской церкви и в присутствии президента страны господина Порошенко. Здесь, в материнской церкви, они получат томос об автокефалии. Было, как известно, много противодействия, очень жесткого противодействия этому историческому решению нашего вселенского патриархата, однако это не будет препятствием для нас, поскольку мы основываем наше решение на святых канонах, на привилегиях вселенского патриархата, на порядке и традициях православия», — сказал Варфоломей 31 декабря на новогодней церемонии разрезания традиционного праздничного пирога — «василопиты», видеозапись которой опубликована в блоге Константинопольского патриархата «Свет Фанара».

Напомним, что под руководством направленного в Киев личного представителя Константинопольского патриарха и при непосредственном участии президента Порошенко 15 декабря собрался объединительный собор по созданию единой украинской церкви. УПЦ отказалась в нем участвовать, заявив, что Константинополь не имеет никакого права созывать какие-либо церковные собрания в Украине. Тем не менее, по итогам собора было объявлено о создании Православной церкви Украины, которой Константинопольский патриарх пообещал предоставить 6 января томос об автокефалии.