В Украине уже насчитывается 11 тысяч электрокаров

В Украине зарегистрировано 11 тысяч электрокаров на конец 2018 года. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, которое опубликовало соответствующую инфографику в Facebook.

Также отмечается, что с начала 2018 года механизм ввоза электрокаров в Украине стал на 17% дешевле из-за освобождения от уплаты НДС и акцизного сбора.