Порошенко поблагодарил Варфоломея за Томос

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенскому патриарху Варфоломею за веру и любовь к Украине, а также за мужество в процессе предоставления автокефалии Православной церкви Украины. Об этом президент Украины заявил в Стамбуле 5 января после церемонии подписания Томоса об автокефалии, сообщает Укринформ.

«Без Божьей воли это событие было бы невозможно. Большое спасибо Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею за веру, за вашу любовь к Украине, за вашу молитву за Украину и украинский народ, за ваше мужество, которую вы демонстрируете всю жизнь, особенно начиная с Большого понедельника — первого дня после Пасхи 2018 года, когда стало известно, что мы начали публичный процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины», — сказал Порошенко.

Он также поблагодарил Святейший Синод и Собор Вселенского патриархата, Верховную Раду Украины за поддержку обращения президента к Вселенскому патриархату о предоставлении автокефалии и миллионам украинский, молись за предоставление Томоса.

Напомним, что сегодня в Стамбуле патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии Православной церкви Украины.