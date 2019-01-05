Вселенский патриарх обещает поддерживать новосозданную украинскую церковь

Вселенский патриарх Варфоломей заверяет, что Константинопольская церковь всегда будет на стороне новосозданной Православной церкви Украины.
«Сегодня с божьей помощью мы восстанавливаем в церковном единстве миллионы верующих земли вашей, которые вдруг и не по своей воле и причине оказались вне каноничности и единства... Константинопольская церковь вернула их не как мачеха, а как родная мать», — сказал он в субботу в Стамбуле после церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает Интерфакс-Украина.
Патриарх отметил, что у Константинопольской церкви длинный путь и на этой дороге она никогда не показывала себя мачехой по отношению к кому-либо и всегда щедро отдавала всё до последнего.
По словам Вселенского патриарха, Константинопольская церковь всегда будет поддерживать Украину. «Константинопольская церковь всегда будет стоять на вашей стороне ... молясь и работая для вашего добра», — сказал он.
Патриарх Варфоломей также выразил надежду, что новосозданная Православная церковь Украины будет устойчивой.
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