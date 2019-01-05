В Украине упростили процедуру продажи растаможенных «евроблях»

В Украине упростили процедуру продажи транспортных средств, растаможенных по сниженной ставке акцизного налога. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
«Получили официальное разъяснение от Государственной фискальной службы. Теперь не нужно ждать 365 дней, чтобы продать авто, которое вы растаможили по сниженным ставкам акцизного налога», — написал он.
«С сегодняшнего дня отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает вам продать/перерегистрировать авто. Без всяких доплат акцизного налога», — заявил Криклий.
«Вам не нужно дополнительно проводить перерегистрацию авто, чтобы избавиться от соответствующей отметки», — подытожил он.
Как известно, с 25 ноября 2018 года по 2 января текущего года в Украине по новым правилам было растаможено 16,5 тысяч авто с иностранной регистрацией.
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