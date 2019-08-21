В Украине разработают новые правила растаможки автомобилей

Дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку «евроблях» отсрочат до конца года — за это время рабочая группа должна разработать новый законопроект, который урегулирует четкие правила растаможки всех авто.
Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк по итогам совещания по решению вопросов растаможки автомобилей с иностранной регистрации.
В мероприятии, в частности, приняли участие заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и народный депутат Владислав Криклий, которого партия «Слуга народа» делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.
«С 22 августа 2019 года наступает административная ответственность водителей и владельцев автомобилей на иностранной регистрации за их использование с нарушением таможенного режима.
Президентом Украины инициирована отсрочка введения штрафных санкций на три месяца, и уже в ближайшее время этот неотложный законопроект будет одобрен», — заявил Лавренюк.
По его словам, этот законопроект после обсуждения поддержали все заинтересованные органы исполнительной власти и общественность.
По результатам совещания приняли решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должна разработать новый законопроект, который урегулирует порядок и четкие, прозрачные и понятные правила растаможки автомобилей — как новых, так и бывших использовании, которые находятся или будут ввезены на таможенную территорию государства.
Рабочую группу возглавит Владислав Криклий.
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