Порошенко и Варфоломей обменялись медалями

Президент Украины Петр Порошенко наградил Константинопольского патриарха Варфоломея орденом «За заслуги» первой степени. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы государства.

«Петр Порошенко вручил награду за выдающийся личный вклад его святейшества в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Варфоломей в свою очередь вручил Порошенко памятную медаль — «крест Панагии Паммакаристос».

Ранее в субботу Константинопольский патриарх подписал Томос для Православной церкви Украины (ПЦУ). Перед подписанием документа об автокефалии состоялся молебен, на котором присутствовали в том числе президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий и глава ПЦУ митрополит Епифаний.