Король Малайзии отрекся от престола

Верховный правитель (король) Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении королевского дворца.
«Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», — указывается в сообщении. Он также поблагодарил членов Совета правителей (наследственных султанов), которые ранее избрали его королем.
Причины его отречения не раскрываются. Он был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).
Мухаммад V, султан штата Келантан, получил дипломатическое образование в Великобритании. Известно, что среди его хобби — экстремальные виды спорта, а также забеги по пересеченной местности на выносливость и спортивная стрельба. Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний Мухаммад V в ноябре сыграл в Москве свадьбу с «Мисс Москва — 2015» 25-летней Оксаной Воеводиной. Однако официального подтверждения этого со стороны малайзийской дворца не поступало.
В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает «по совету парламента и правительства». Выборный король призван также обеспечивать особое положение малайцев, а также других представителей коренного населения Малайзии — «бумипутера» — и «законных интересов» остальных общин.
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