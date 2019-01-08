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Эрдоган заявил о готовности начать операцию в Сирии «в любой момент»

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Эрдоган заявил о готовности начать операцию в Сирии «в любой момент»

Турция может начать операцию против курдских формирований на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. О такой возможности рассказал во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Операция на севере Сирии может начаться в любой момент после окончания визита американской делегации. Я в любой момент могу провести переговоры с президентом Трампом», — приводит его слова газета Yeni Safak.

Во время выступления перед парламентариями во вторник Эрдоган также раскритиковал заявление Болтона, сделанное в ходе визита в Израиль. По словам помощника Трампа, вывод американских войск из Сирии должен проходить с учетом обеспечения безопасности тех, кто сражался с США против «группировки «Исламское государство и других террористических группировок». В этом выражении Болтон имел в виду коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), костяк которой составляют курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС).

«Заявления о том, что Турция борется с курдами в Сирии, являются подлой клеветой. Мы не можем согласиться с заявлениями Болтона. Те, кто распространяют клевету, пытаются играть на настроениях мирового сообщества», — цитирует президента агентство Anadolu.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция не может принять заявления Болтона о необходимости гарантировать безопасность курдов на территории Сирии.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара не сможет пойти на компромисс по вопросу курдского ополчения. Турецкий лидер назвал заявление Болтона неприемлемым, а решение о новом условии вывода войск США из Сирии — серьезной ошибкой.

Также Эрдоган заявил о готовности к мобилизации для ликвидации террористических организаций в Сирии.

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Напомним, Болтон ранее отметил, что объявленный 19 декабря президентом США Дональдом Трампом вывод американских военных из Сирии должен осуществляться так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность Израиля и других союзников Вашингтона в регионе. В частности, американские военнослужащие останутся в северо-восточной части Сирии, пока Турция не согласится гарантировать безопасность курдов.

Сирия, Реджеп Эрдоган, курды, Джон Болтон
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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