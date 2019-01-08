Эрдоган заявил о готовности начать операцию в Сирии «в любой момент»

Турция может начать операцию против курдских формирований на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. О такой возможности рассказал во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Операция на севере Сирии может начаться в любой момент после окончания визита американской делегации. Я в любой момент могу провести переговоры с президентом Трампом», — приводит его слова газета Yeni Safak.

Во время выступления перед парламентариями во вторник Эрдоган также раскритиковал заявление Болтона, сделанное в ходе визита в Израиль. По словам помощника Трампа, вывод американских войск из Сирии должен проходить с учетом обеспечения безопасности тех, кто сражался с США против «группировки «Исламское государство и других террористических группировок». В этом выражении Болтон имел в виду коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), костяк которой составляют курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС).

«Заявления о том, что Турция борется с курдами в Сирии, являются подлой клеветой. Мы не можем согласиться с заявлениями Болтона. Те, кто распространяют клевету, пытаются играть на настроениях мирового сообщества», — цитирует президента агентство Anadolu.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция не может принять заявления Болтона о необходимости гарантировать безопасность курдов на территории Сирии.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара не сможет пойти на компромисс по вопросу курдского ополчения. Турецкий лидер назвал заявление Болтона неприемлемым, а решение о новом условии вывода войск США из Сирии — серьезной ошибкой.

Также Эрдоган заявил о готовности к мобилизации для ликвидации террористических организаций в Сирии.

Напомним, Болтон ранее отметил, что объявленный 19 декабря президентом США Дональдом Трампом вывод американских военных из Сирии должен осуществляться так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность Израиля и других союзников Вашингтона в регионе. В частности, американские военнослужащие останутся в северо-восточной части Сирии, пока Турция не согласится гарантировать безопасность курдов.