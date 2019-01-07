Телеканалы разделились: одни транслируют Онуфрия, другие Епифания

Большинство общенациональных телеканалов транслируют в прямом эфире 7 января Рождественское богослужение Православной церкви Украины в Софии Киевской с участием руководства государства. В частности, праздничную литургию можно видеть на Громадском, Прямом, 5 канале, передает Укринформ.

В то же время телеканал Интер ведет прямую трансляцию из Киево-Печерской лавры, где проводит службу глава УПЦ митрополит Онуфрий.

Телеканал Newsone одновременно транслирует служения в Софии Киевской, Киево-Печерской лавре и из львовских храмов.