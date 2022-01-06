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Епифаний рассказал, сколько приходов перешло в ПЦУ

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Епифаний рассказал, сколько приходов перешло в ПЦУ

После Объединительного собора Православной церкви Украины в декабре 2018 года к ПЦУ перешло около 700 приходов. Процесс замедлился с приходом новой власти.

Об этом предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний сказал в интервью РБК-Украина.

«По нашим подсчетам, около семиста приходов присоединились после Объединительного собора ПЦУ», — сообщил он.

При этом он отметил, что в течение последнего года переходов было значительно меньше, а процесс замедлился со второй половины 2019 года

«Этот спад начался еще с приходом новой власти», — добавил он.

Епифаний отметил, что ПЦУ не нуждается в каком-то открытом содействии со стороны украинской власти, но должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом.

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По его словам, например, это касается полиции, «которая иногда не желает принимать непосредственного участия, защищать законные права общины, не разбирается в этих процессах, иногда может даже откровенно защищать интересы московских сторонников».

«И потому есть много общин, которые имеют внутреннее желание перейти, они практически уже определились, но не имеют желания противостоять тому натиску, который будет во время их перехода», — сказал Епифаний.

Епифаний, ПЦУ
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