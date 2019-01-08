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Филарет признал, что без реального объединения с УПЦ новая церковь не получит статус патриархата

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Филарет признал, что без реального объединения с УПЦ новая церковь не получит статус патриархата

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет убежден, что ПЦУ приобретет статус патриархата после объединения со всей бывшей Украинской православной церковью Московского патриархата и после признания ее автокефалии всем мировым православием. Об этом он рассказал во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве, передает УНИАН.

Отмечается, что по словам патриарха Филарета, в Украине продолжает существовать Московский патриархат и «надо объединиться с ним, но это не так просто».

«Поэтому надо иметь мудрость, надо иметь терпение, быть настойчивыми и знать дорогу, которой мы должны идти. А какая дорога наша? Первое — объединить украинское православие в одну Украинскую православную церковь», — сказал Филарет.

«Второе — чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, но и все другие, признали автокефалию поместной Православной церкви Украины», — добавил он.

По его словам, пока есть такие церкви, которые, находясь под влиянием Москвы, не хотят признать Украинскую церковь автокефальной, но добавил, что уверен в том, что ее признают все.

«Как в 1992 году мало кто верил, что может быть Украинская церковь автокефальной, — а она такой стала», — добавил патриарх.

Он отметил, что в Объединительном соборе украинских православных церквей участвовали два архиерея из Московского патриархата, с ними в ПЦУ пришло 20 приходов, одновременно с УАПЦ пришло 500-600 приходов, а с УПЦ КП — 6 тысяч приходов.

По словам патриарха Филарета, настоящее объединение украинских православных церквей будет тогда, когда «все приходы и епархии Московского патриархата соединятся с нами в одну Украинскую православную церковь».

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«Сегодня мы признаны как митрополия... но нам надо добиться того, чтобы украинскую церковь признавали как патриархат, а не как митрополию.. Когда он будет? Когда мы объединимся в одну церковь и когда нас признают как митрополию другие церкви. Когда эти два условия закончатся — тогда будет время Украинской церкви как патриархата. Это дорога еще далека, но по этой дороге надо идти. Теперь мы встанем на путь к патриархату и достигнем его, Господь поможет», — подчеркнул он.

Филарет, ПЦУ
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Михаил Подоляк
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