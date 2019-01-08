МВФ и Украина определили основные задачи для Киева на 2019 год

Международный валютный фонд и Украина определили так называемые «маяки», которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме Stand By.
Среди них — принятие ряда законов в финансовой и банковской сферах, продолжение антикоррупционных усилий, продвижение реформ в сфере приватизации, сообщает Укринформ.
«Мы будем продвигаться дальше с принятием законодательства, имеющего критически важное значение для создания надежной среды для работы и развития наших финансовых рынков», — говорится в аналитическом отчете Фонду по новой программе Stand By для Украины и завершения предыдущей программы расширенного финансирования EFF.
В этой связи в МВФ ожидают утверждения Верховной Радой до конца марта 2019 законопроекта № 2413, который лишит надзорных полномочий нынешнюю Нацкомиссию госрегулирования рынков финансовых услуг и распределит их между НБУ и Нацкомиссией ценных бумаг и фондового рынка.
Кроме того, МВФ вместе с Всемирным банком обещают до конца марта 2019 согласовать поправки в закон о банках и банковской деятельности в Украине для устранения «законодательных пробелов». В Фонде ожидают, что парламент до середины 2019 примет ряд законов в финансовом секторе, в частности, о деривативах и финансовых рынках, защите прав потребителей и денежных переводах.
Особое внимание Международный валютный фонд уделяет усилиям по искоренению коррупции в Украине. «Очень важно, чтобы новые антикоррупционные учреждения — НАБУ, Специальная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд — сохраняли свою независимость и честность», — подчеркнули в Фонде.
В частности, что касается Антикоррупционного суда, то в МВФ ожидают назначения до конца апреля 2019 по крайней мере 35 судей «с безупречной репутацией и соответствующими профессиональными навыками» в соответствии с законом 2018/2447 и правилами процедуры по обеспечению объективности и прозрачности процесса. При этом в МВФ надеются, что Антикоррупционный суд начнет свою деятельность до конца июня 2019 года.
Касательно НАБУ, то в Фонде ожидают завершения внешнего аудита группой авторитетных экспертов с международным опытом. В МВФ также надеются на принятие до конца июня 2019 ВР Украины законодательства по усилению полномочий НАБУ.
Кроме того, среди «маяков», определенных МВФ для дальнейшего сотрудничества с Украиной, указана необходимость значительного продвижения в процессе приватизации и реформ предприятий государственной формы собственности, а также дальнейшее укрепление управления в банковской сфере.
Напомним, что 18 декабря Исполнительный совет МВФ утвердил новую 14-месячную программу кредитования Stand-by для Украины на общую сумму 3,9 млрд. долларов США. Программа предусматривает три транша. Один Украина уже получила. Еще два на сумму 2,6 млрд. должны поступить до конца нынешнего года.
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