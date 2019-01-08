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МВФ и Украина определили основные задачи для Киева на 2019 год

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МВФ и Украина определили основные задачи для Киева на 2019 год

Международный валютный фонд и Украина определили так называемые «маяки», которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме Stand By.

Среди них — принятие ряда законов в финансовой и банковской сферах, продолжение антикоррупционных усилий, продвижение реформ в сфере приватизации, сообщает Укринформ.

«Мы будем продвигаться дальше с принятием законодательства, имеющего критически важное значение для создания надежной среды для работы и развития наших финансовых рынков», — говорится в аналитическом отчете Фонду по новой программе Stand By для Украины и завершения предыдущей программы расширенного финансирования EFF.

В этой связи в МВФ ожидают утверждения Верховной Радой до конца марта 2019 законопроекта № 2413, который лишит надзорных полномочий нынешнюю Нацкомиссию госрегулирования рынков финансовых услуг и распределит их между НБУ и Нацкомиссией ценных бумаг и фондового рынка.

Кроме того, МВФ вместе с Всемирным банком обещают до конца марта 2019 согласовать поправки в закон о банках и банковской деятельности в Украине для устранения «законодательных пробелов». В Фонде ожидают, что парламент до середины 2019 примет ряд законов в финансовом секторе, в частности, о деривативах и финансовых рынках, защите прав потребителей и денежных переводах.

Особое внимание Международный валютный фонд уделяет усилиям по искоренению коррупции в Украине. «Очень важно, чтобы новые антикоррупционные учреждения — НАБУ, Специальная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд — сохраняли свою независимость и честность», — подчеркнули в Фонде.

В частности, что касается Антикоррупционного суда, то в МВФ ожидают назначения до конца апреля 2019 по крайней мере 35 судей «с безупречной репутацией и соответствующими профессиональными навыками» в соответствии с законом 2018/2447 и правилами процедуры по обеспечению объективности и прозрачности процесса. При этом в МВФ надеются, что Антикоррупционный суд начнет свою деятельность до конца июня 2019 года.

Касательно НАБУ, то в Фонде ожидают завершения внешнего аудита группой авторитетных экспертов с международным опытом. В МВФ также надеются на принятие до конца июня 2019 ВР Украины законодательства по усилению полномочий НАБУ.

Кроме того, среди «маяков», определенных МВФ для дальнейшего сотрудничества с Украиной, указана необходимость значительного продвижения в процессе приватизации и реформ предприятий государственной формы собственности, а также дальнейшее укрепление управления в банковской сфере.

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Напомним, что 18 декабря Исполнительный совет МВФ утвердил новую 14-месячную программу кредитования Stand-by для Украины на общую сумму 3,9 млрд. долларов США. Программа предусматривает три транша. Один Украина уже получила. Еще два на сумму 2,6 млрд. должны поступить до конца нынешнего года.

МВФ
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Вторник, 8 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

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Вячеслав Бутко
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

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Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

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Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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