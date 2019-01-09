Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов, говорится в январском обзоре ВБ «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP), передает Интерфакс-Украина.
Оценка мирового роста за 2018 год была снижена на 0,1 п.п., до 3%. В 2020-2021 годах ожидается торможение до 2,8%. Замедление роста может стать следствием сокращения объемов торговли и инвестиций.
В январском прогнозе с подзаголовком «Перспективы омрачаются» (Darkening Skies) Всемирный банк отмечает, что некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков. В общей сложности для этой группы государств вместе с развивающимися странами прогноз на 2019 год снижен на 0,5 п.п., до 4,2%, что будет соответствовать темпам повышения прошлого года, которые также были пересмотрены (с 4,5% до 4,2%).
В 2020 году ВБ предполагает усиление подъема до 4,5%, в 2021 году — до 4,6%.
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