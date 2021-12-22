Неубиваемый смартфон и гаджеты для здоровья: что ждет Deloitte на рынке технологий в 2022 году

Консалтинговая компания Deloitte представила ежегодный отчет о прогнозах развития технологий, развлечений, СМИ и телекоммуникаций на 2022 год. На какие тренды в сфере высоких технологий стоит обратить внимание?

Новый Wi-Fi обгонит 5G

Несмотря на то, что стандарт 5G сейчас активно внедряется многими странами, устройства Wi-Fi 6 незаметно вышли вперед по продажам. По прогнозам Deloitte, в 2022 году этот сегмент сохранит лидерство: на рынок поступит 2,5 млрд устройств Wi-Fi 6 против 1,5 млрд устройств 5G.

Причина в том, что гаджеты с Wi-Fi 6 доступнее по цене, чем 5G. Чаще всего эта технология используется на смартфонах, ПК и планшетах, а также на «умных» бытовых устройствах, беспроводных камерах, игровых консолях, носимых устройствах, AR- и VR-гарнитурах. Кроме того, Wi-Fi 6 работает на бесплатном спектре частот, в то время как 5G требует наличия лицензии от провайдера или государства на использование частотного спектра.

5G и Wi-Fi 6 — не только конкуренты, но и союзники. Согласно опросу Deloitte, 98% компаний-респондентов планируют использовать в своей работе обе технологии. И 5G, и Wi-Fi 6 дают более высокую скорость связи, меньшую задержку передачи данных, повышенную пропускную способность сети. Но Wi-Fi 6 больше подходит для использования в небольших локальных сетях — внутри домов и офисов, а 5G обеспечивает покрытие большой территории. Поэтому компании разрабатывают индивидуальные решения, сочетая эти технологии в тех пропорциях, в которых это наиболее выгодно.

Медицинские гаджеты станут еще популярнее

Аналитики предсказывают рост популярности медицинских носимых устройств — «умных» часов и «умных» пластырей. Согласно прогнозу, в следующем году будет продано более 320 млн устройств для контроля здоровья, а темп роста продаж составит 19%. С помощью носимых гаджетов можно измерять не только частоту пульса, количество шагов и качество сна, но и оценивать уровень кислорода в крови и выявлять мерцательную аритмию. «Умный» пластырь помогает пациентам с сахарным диабетом контролировать количество глюкозы в крови и при необходимости вводит инсулин с помощью микроигл.

С другой стороны, рынок носимых устройств сейчас сталкивается с трудностями. Среди них скептицизм врачей по поводу точности показаний и недоверие пользователей, связанное с безопасностью персональных данных. Только 10% опрошенных Deloitte врачей заявили, что включили данные с носимых устройств пациентов в их медицинские карты, а 40% владельцев «умных» часов обеспокоены конфиденциальностью своих данных. Это беспокойство не беспочвенно — носимые устройства уязвимы для кибератак, последствия которых могут быть серьезными. Например, поддельные оповещения «умных» часов могут подтолкнуть пациента к передозировке лекарствами.

Кризис полупроводников затянется еще на год

По прогнозам аналитиков, нехватка большей части чипов в 2022 году никуда не денется, а сроки поставки некоторых компонентов перенесут на 2023-й. Это значит, что кризис продлится как минимум 24 месяца, а его совокупный экономический эффект превысит $500 млрд.

Цифровизация затронула производство всех механических продуктов: персональные электронные устройства, автомобили, медицинское оборудование не обходятся без микросхем. Например, в 2010 году в среднестатистическом автомобиле стоимость всех деталей, для которых нужны чипы, составляла около $300. К 2022 году этот показатель возрастет до $500. При этом, если в машине стоимостью $30 тыс. не хватает хотя бы одной детали ценой всего в $1, автомобиль продать не получится. Резкий рост спроса усугубила пандемия — эти факторы вызвали острую нехватку полупроводников. Чтобы справиться с кризисом, производители чипов строят новые заводы — в 2021 году они потратили на это более $60 млрд, а в следующем, по мнению аналитиков Deloitte, потратят еще больше.

Но есть и хорошие новости: дефицит полупроводников в 2022 году будет не таким масштабным, как в 2021-м. В середине 2021 года потребителям приходилось ждать поставки чипов около 20-52 недель, что приводило к остановкам производства и потере выручки. Согласно прогнозу, срок ожидания сократится до 10-20 недель, а к началу 2023 года рынок полупроводников полностью восстановится.

ИТ-компании продолжат борьбу с гендерным неравенством

Deloitte предсказывает, что в 2022 году крупные технологические компании продолжат активно нанимать на работу женщин. В среднем доля женщин среди работников достигнет 33%, что на 2% выше, чем в 2019 году.

Эта тенденция — шаг в верном направлении, но распространение коронавируса создает новые сложности, поэтому компаниям придется работать еще усерднее, чтобы улучшить этот показатель. Женщины сильнее страдают от безработицы и других трудностей, вызванных пандемией. Так, 57% участниц опроса из отраслей технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ запланировали поменять место работы в ближайшие два года, а 22% женщин думают о полном уходе с работы из-за высокой нагрузки, которая плохо влияет на здоровье и не позволяет сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Многим крупным ИТ-компаниям все-таки удалось сохранить гендерное разнообразие среди работников. Отчасти это связано с тем, что технологический сектор был лучше подготовлен к быстрому переходу на удаленку, а многие компании уже имели обязательства по поддержанию разнообразия в штате. Согласно исследованиям, сохранение разнообразия в рабочей среде — по гендеру, расе, возрасту и другим социальным факторам — помогает бизнесу работать эффективнее и оставаться инновационным.

Коллекционирование контента за токены станет более распространенным

Невзаимозаменяемые токены, или NFT, позволяют фиксировать права собственности на мультимедийные данные. С их помощью спортивные фанаты могут не только просматривать, но и приобретать лицензию на записи, содержащие их любимые моменты матчей. Токены можно использовать для покупки видео, открыток, картинок, спортивной атрибутики и другого цифрового контента. По оценкам Deloitte, объем подобных сделок в 2022 году превысит $2 млрд, что вдвое больше, чем в 2021-м.

Кажется, что покупать записи с игровыми моментами, которые каждый может посмотреть бесплатно, нелогично. Для наглядности аналитики проводят аналогию с печатными коллекционными карточками: многие из них идентичны, при этом каждая имеет уникальный номер. Таким образом карточки, как и единицы цифрового контента, превращаются в нечто уникальное и ценное, а заядлые коллекционеры теперь имеют возможность перевести свое увлечение в виртуальный мир.

Смартфоны станут надежнее и экологичнее

Смартфон — самое популярное в мире электронное устройство среди потребителей. По оценкам экспертов, в 2022 году число используемых по всему миру смартфонов вырастет до 4,5 млрд единиц. Достижение этого показателя приведет к выбросу 146 млн т углекислого газа. Это количество составляет менее 0,5% от общей эмиссии CO2, и его можно попытаться сократить.

Углеродный след смартфонов почти полностью приходится на процесс их производства. Согласно данным Deloitte, успех компании зависит от трех основных факторов:

используются ли в производстве переработанные материалы: олово, кобальт и алюминий;

насколько энергоэффективны производственные мощности;

используются ли возобновляемые источники энергии — ветер, солнечный свет и водные потоки.

Еще один важный фактор, который влияет на сокращение углеродного следа, — продление срока службы смартфона. Уже сейчас можно проследить несколько тенденций, которые указывают на то, что устройства действительно можно будет использовать долго:

смартфоны стали более прочными: современные экраны могут выдерживать падения, а некоторые флагманские модели устойчивы к повреждению водой;

производители предлагают более долгую поддержку ПО: сейчас этот период составляет от 3 до 5 лет, но к 2025 году срок поддержки в среднем увеличится до пяти лет;

покупатели дольше пользуются смартфоном: по данным Deloitte, с 2016 года число людей, которые используют гаджет больше 3-5 лет, увеличилось с 5% до 10%;

смартфоны стали дороже: большинство поставщиков сейчас предлагают флагманы по цене $1 тыс.;

ремонт телефонов и обмен старых устройств на новые стали доступнее.

Рынок игровых консолей продолжит рост

Deloitte ожидает, что рынок консолей в 2022 году принесет мировой экономике $81 млрд — на 10% больше, чем в 2021-м, а число игроков составит около 900 млн человек.

Самая большая статья дохода ($59 млрд) — продажи ПО, состоящего из видеоигр, подписок и платежей в приложениях. Остальные $22 млрд индустрия заработает от продаж консольного оборудования.

Игровые консоли находятся в центре развивающейся экосистемы, в которой постоянно появляются инновационные бизнес-модели, контент и опыт игроков. Эта экосистема не ограничивается продажей конечных продуктов, а следует цели встроить игровой процесс в будни геймеров, тем самым создавая бесконечный поток дохода. Это достигается с помощью подписок, регулярных обновлений игр и дополнительного контента — отдельных игровых глав, покупки оружия и костюмов для персонажей.

Искусственный интеллект ограничат рамками закона

Регулирование искусственного интеллекта — вопрос не новый, но Deloitte ожидает, что в следующем году дискуссии об этом станут более оживленными и захватят большинство стран мира. Например, некоторые страны могут предложить полностью запретить отдельные области ИИ — распознавание лиц в публичных местах и социальные рейтинги. По мнению аналитиков, отражение в законодательстве эти дискуссии вряд ли найдут вплоть до 2023 года.

В преддверии 2022 года искусственный интеллект гораздо более развит, чем пять лет назад — он проникает во все сферы жизни и привлекает повышенное внимание регулирующих органов. Многие обеспокоены тем, как применение технологии может отразиться на борьбе с дискриминацией, предвзятостью и неравенством прав и возможностей, а также на безопасности частной жизни.

Основная проблема заключается в том, что мы не всегда понимаем, как именно алгоритм принимает решения. Поэтому регулирование ИИ становится более сложным, чем регулирование технологии, работу которой можно легко проверить.