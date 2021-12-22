Войти
Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций
позиция
Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
официально
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

прогноз
RSS

Неубиваемый смартфон и гаджеты для здоровья: что ждет Deloitte на рынке технологий в 2022 году

227
Неубиваемый смартфон и гаджеты для здоровья: что ждет Deloitte на рынке технологий в 2022 году

Консалтинговая компания Deloitte представила ежегодный отчет о прогнозах развития технологий, развлечений, СМИ и телекоммуникаций на 2022 год. На какие тренды в сфере высоких технологий стоит обратить внимание?

Новый Wi-Fi обгонит 5G

Несмотря на то, что стандарт 5G сейчас активно внедряется многими странами, устройства Wi-Fi 6 незаметно вышли вперед по продажам. По прогнозам Deloitte, в 2022 году этот сегмент сохранит лидерство: на рынок поступит 2,5 млрд устройств Wi-Fi 6 против 1,5 млрд устройств 5G.

Причина в том, что гаджеты с Wi-Fi 6 доступнее по цене, чем 5G. Чаще всего эта технология используется на смартфонах, ПК и планшетах, а также на «умных» бытовых устройствах, беспроводных камерах, игровых консолях, носимых устройствах, AR- и VR-гарнитурах. Кроме того, Wi-Fi 6 работает на бесплатном спектре частот, в то время как 5G требует наличия лицензии от провайдера или государства на использование частотного спектра.

5G и Wi-Fi 6 — не только конкуренты, но и союзники. Согласно опросу Deloitte, 98% компаний-респондентов планируют использовать в своей работе обе технологии. И 5G, и Wi-Fi 6 дают более высокую скорость связи, меньшую задержку передачи данных, повышенную пропускную способность сети. Но Wi-Fi 6 больше подходит для использования в небольших локальных сетях — внутри домов и офисов, а 5G обеспечивает покрытие большой территории. Поэтому компании разрабатывают индивидуальные решения, сочетая эти технологии в тех пропорциях, в которых это наиболее выгодно.

Медицинские гаджеты станут еще популярнее

Аналитики предсказывают рост популярности медицинских носимых устройств — «умных» часов и «умных» пластырей. Согласно прогнозу, в следующем году будет продано более 320 млн устройств для контроля здоровья, а темп роста продаж составит 19%. С помощью носимых гаджетов можно измерять не только частоту пульса, количество шагов и качество сна, но и оценивать уровень кислорода в крови и выявлять мерцательную аритмию. «Умный» пластырь помогает пациентам с сахарным диабетом контролировать количество глюкозы в крови и при необходимости вводит инсулин с помощью микроигл.

С другой стороны, рынок носимых устройств сейчас сталкивается с трудностями. Среди них скептицизм врачей по поводу точности показаний и недоверие пользователей, связанное с безопасностью персональных данных. Только 10% опрошенных Deloitte врачей заявили, что включили данные с носимых устройств пациентов в их медицинские карты, а 40% владельцев «умных» часов обеспокоены конфиденциальностью своих данных. Это беспокойство не беспочвенно — носимые устройства уязвимы для кибератак, последствия которых могут быть серьезными. Например, поддельные оповещения «умных» часов могут подтолкнуть пациента к передозировке лекарствами.

Кризис полупроводников затянется еще на год

По прогнозам аналитиков, нехватка большей части чипов в 2022 году никуда не денется, а сроки поставки некоторых компонентов перенесут на 2023-й. Это значит, что кризис продлится как минимум 24 месяца, а его совокупный экономический эффект превысит $500 млрд.

Цифровизация затронула производство всех механических продуктов: персональные электронные устройства, автомобили, медицинское оборудование не обходятся без микросхем. Например, в 2010 году в среднестатистическом автомобиле стоимость всех деталей, для которых нужны чипы, составляла около $300. К 2022 году этот показатель возрастет до $500. При этом, если в машине стоимостью $30 тыс. не хватает хотя бы одной детали ценой всего в $1, автомобиль продать не получится. Резкий рост спроса усугубила пандемия — эти факторы вызвали острую нехватку полупроводников. Чтобы справиться с кризисом, производители чипов строят новые заводы — в 2021 году они потратили на это более $60 млрд, а в следующем, по мнению аналитиков Deloitte, потратят еще больше.

Но есть и хорошие новости: дефицит полупроводников в 2022 году будет не таким масштабным, как в 2021-м. В середине 2021 года потребителям приходилось ждать поставки чипов около 20-52 недель, что приводило к остановкам производства и потере выручки. Согласно прогнозу, срок ожидания сократится до 10-20 недель, а к началу 2023 года рынок полупроводников полностью восстановится.

ИТ-компании продолжат борьбу с гендерным неравенством

Deloitte предсказывает, что в 2022 году крупные технологические компании продолжат активно нанимать на работу женщин. В среднем доля женщин среди работников достигнет 33%, что на 2% выше, чем в 2019 году.

Эта тенденция — шаг в верном направлении, но распространение коронавируса создает новые сложности, поэтому компаниям придется работать еще усерднее, чтобы улучшить этот показатель. Женщины сильнее страдают от безработицы и других трудностей, вызванных пандемией. Так, 57% участниц опроса из отраслей технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ запланировали поменять место работы в ближайшие два года, а 22% женщин думают о полном уходе с работы из-за высокой нагрузки, которая плохо влияет на здоровье и не позволяет сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Многим крупным ИТ-компаниям все-таки удалось сохранить гендерное разнообразие среди работников. Отчасти это связано с тем, что технологический сектор был лучше подготовлен к быстрому переходу на удаленку, а многие компании уже имели обязательства по поддержанию разнообразия в штате. Согласно исследованиям, сохранение разнообразия в рабочей среде — по гендеру, расе, возрасту и другим социальным факторам — помогает бизнесу работать эффективнее и оставаться инновационным.

Коллекционирование контента за токены станет более распространенным

Невзаимозаменяемые токены, или NFT, позволяют фиксировать права собственности на мультимедийные данные. С их помощью спортивные фанаты могут не только просматривать, но и приобретать лицензию на записи, содержащие их любимые моменты матчей. Токены можно использовать для покупки видео, открыток, картинок, спортивной атрибутики и другого цифрового контента. По оценкам Deloitte, объем подобных сделок в 2022 году превысит $2 млрд, что вдвое больше, чем в 2021-м.

Кажется, что покупать записи с игровыми моментами, которые каждый может посмотреть бесплатно, нелогично. Для наглядности аналитики проводят аналогию с печатными коллекционными карточками: многие из них идентичны, при этом каждая имеет уникальный номер. Таким образом карточки, как и единицы цифрового контента, превращаются в нечто уникальное и ценное, а заядлые коллекционеры теперь имеют возможность перевести свое увлечение в виртуальный мир.

Смартфоны станут надежнее и экологичнее

Смартфон — самое популярное в мире электронное устройство среди потребителей. По оценкам экспертов, в 2022 году число используемых по всему миру смартфонов вырастет до 4,5 млрд единиц. Достижение этого показателя приведет к выбросу 146 млн т углекислого газа. Это количество составляет менее 0,5% от общей эмиссии CO2, и его можно попытаться сократить.

Углеродный след смартфонов почти полностью приходится на процесс их производства. Согласно данным Deloitte, успех компании зависит от трех основных факторов:

  • используются ли в производстве переработанные материалы: олово, кобальт и алюминий;
  • насколько энергоэффективны производственные мощности;
  • используются ли возобновляемые источники энергии — ветер, солнечный свет и водные потоки.

Еще один важный фактор, который влияет на сокращение углеродного следа, — продление срока службы смартфона. Уже сейчас можно проследить несколько тенденций, которые указывают на то, что устройства действительно можно будет использовать долго:

  • смартфоны стали более прочными: современные экраны могут выдерживать падения, а некоторые флагманские модели устойчивы к повреждению водой;
  • производители предлагают более долгую поддержку ПО: сейчас этот период составляет от 3 до 5 лет, но к 2025 году срок поддержки в среднем увеличится до пяти лет;
  • покупатели дольше пользуются смартфоном: по данным Deloitte, с 2016 года число людей, которые используют гаджет больше 3-5 лет, увеличилось с 5% до 10%;
  • смартфоны стали дороже: большинство поставщиков сейчас предлагают флагманы по цене $1 тыс.;
  • ремонт телефонов и обмен старых устройств на новые стали доступнее.

Рынок игровых консолей продолжит рост

Deloitte ожидает, что рынок консолей в 2022 году принесет мировой экономике $81 млрд — на 10% больше, чем в 2021-м, а число игроков составит около 900 млн человек.

Самая большая статья дохода ($59 млрд) — продажи ПО, состоящего из видеоигр, подписок и платежей в приложениях. Остальные $22 млрд индустрия заработает от продаж консольного оборудования.

Читайте также: Космос превратится в «новый Дикий Запад»: что ожидает Deutsche Bank в 2022 году

Игровые консоли находятся в центре развивающейся экосистемы, в которой постоянно появляются инновационные бизнес-модели, контент и опыт игроков. Эта экосистема не ограничивается продажей конечных продуктов, а следует цели встроить игровой процесс в будни геймеров, тем самым создавая бесконечный поток дохода. Это достигается с помощью подписок, регулярных обновлений игр и дополнительного контента — отдельных игровых глав, покупки оружия и костюмов для персонажей.

Искусственный интеллект ограничат рамками закона

Регулирование искусственного интеллекта — вопрос не новый, но Deloitte ожидает, что в следующем году дискуссии об этом станут более оживленными и захватят большинство стран мира. Например, некоторые страны могут предложить полностью запретить отдельные области ИИ — распознавание лиц в публичных местах и социальные рейтинги. По мнению аналитиков, отражение в законодательстве эти дискуссии вряд ли найдут вплоть до 2023 года.

В преддверии 2022 года искусственный интеллект гораздо более развит, чем пять лет назад — он проникает во все сферы жизни и привлекает повышенное внимание регулирующих органов. Многие обеспокоены тем, как применение технологии может отразиться на борьбе с дискриминацией, предвзятостью и неравенством прав и возможностей, а также на безопасности частной жизни.

Основная проблема заключается в том, что мы не всегда понимаем, как именно алгоритм принимает решения. Поэтому регулирование ИИ становится более сложным, чем регулирование технологии, работу которой можно легко проверить.

IT, Deloitte, IT-индустрия, прогноз
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 22 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016