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Садовой заработал за год 500 тысяч, имущество и активы записаны на супругу

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Садовой заработал за год 500 тысяч, имущество и активы записаны на супругу

Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовоый получил в 2017 году заработную плату в размере 491 тыс. 780 грн, также у него размещено почти 4 тыс. грн в «Приватбанке», сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно поданной декларации кандидата на пост главы государства, Садовой с апреля 2014 года проживает в доме площадью 660 кв. м и стоимостью 4 млн 511 тыс. грн во Львове, которым владеет его жена Екатерина Кит-Садовая.

В собственности супруги Садового два земельных участка во Львове площадью 702 и 301 кв. м, также она арендует еще один участок площадью 43 кв. м.

С февраля 2012 года Кит-Садовая владеет автомобилем Merсedes-Benz 2012 года выпуска стоимостью 667,5 тыс. грн на дату приобретения, и с мая 2017 года автомобилем Skoda 2017 года выпуска стоимостью 968,7 тыс. грн.

Жена мэра Львова является конечным бенефициарным собственником ЧАО «Телерадиокомпания Люкс» (телеканал «24»), ООО «Захид.нет», юридические адреса которых находятся во Львове, дочернего предприятия «Телевизионная и радиовещательная компания Люкс», ЧАО «Радиокомпания Люкс», ЧП «Висма-Радио-ТВ», ООО «Контакт-Информ», ООО «Радио «Континент», ООО «Телерадиокомпания «Радіо Великих Доріг», ООО «Телерадиокомпания «Белком», зарегистрированные в Киеве, львовского ООО «Королевский Двор» (владеет 49% корпоративных прав, что в денежном эквиваленте составляет 11 тыс. 613 грн).

Сам кандидат в президенты является конечным бенефициаром общественной организации «Институт Просвиты» во Львове и членом благотворительной общественной организации «Институт развития города».

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Мэр Львова также с августа 2006 года является владельцем торговой марки «Знак «Самопомич».

Андрей Садовый, Выборы-2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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