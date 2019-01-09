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Общественные организации «забраковали» половину кандидатов в Антикоррупционный суд

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Общественные организации «Центр противодействия коррупции», Фонд DEJURE, «Автомайдан» и «Transparency International Украина» презентовали список сомнительных кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), сообщает Интерфакс-Украина.

«Сейчас политики все еще не оставили надежду провести лояльных к ним кандидатов в Антикоррупционный суд. Они могут захотеть увидеть там не только тех, кто уже доказал свое служение системе, но и более „серых“ кандидатов, тех, которых можно держать на крючке. Наше задание этого не допустить. По состоянию на сегодня мы видим, что 55 из 113 кандидатов в Антикоррупционный суд выглядят не достойными занимать должности антикоррупционных судей», — сказала эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская на брифинге в среду в Киеве.

В связи с этим она призвала этих кандидатов предоставить доказательства своей добропорядочности.

По словам Красносельской, 55 кандидатов — это те, кто предоставлял ложную информацию в декларациях или чей уровень жизни не соответствует их доходам. Также среди них есть те, кто принимал сомнительные и политически мотивирование решения, в частности по делам участников Революции Достоинства. Кроме того, она отметила, что у ряда кандидатов есть сомнительные политические связи.

«Большинство из этих 55 кандидатов являются представителями старой судейской системы, а лишь 13 из 55 являются представителями адвокатуры или научного сообщества, но к ним тоже есть вопросы», — отметил юридический советник «Transparency International Украина» Максим Костецкий.

На брифинге был обнародован список кандидатов на судей ВАКС, которые, по мнению общественных организаций, вызывают сомнения.

Читайте также: Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

Напомним, что Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) в январе уже инициировал ветирование первых восьми «сомнительных» кандидатов в Высший антикоррупционный суд Украины.

Антикоррупционный суд, ВАКС
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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