Общественные организации «забраковали» половину кандидатов в Антикоррупционный суд

Общественные организации «Центр противодействия коррупции», Фонд DEJURE, «Автомайдан» и «Transparency International Украина» презентовали список сомнительных кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), сообщает Интерфакс-Украина.

«Сейчас политики все еще не оставили надежду провести лояльных к ним кандидатов в Антикоррупционный суд. Они могут захотеть увидеть там не только тех, кто уже доказал свое служение системе, но и более „серых“ кандидатов, тех, которых можно держать на крючке. Наше задание этого не допустить. По состоянию на сегодня мы видим, что 55 из 113 кандидатов в Антикоррупционный суд выглядят не достойными занимать должности антикоррупционных судей», — сказала эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская на брифинге в среду в Киеве.

В связи с этим она призвала этих кандидатов предоставить доказательства своей добропорядочности.

По словам Красносельской, 55 кандидатов — это те, кто предоставлял ложную информацию в декларациях или чей уровень жизни не соответствует их доходам. Также среди них есть те, кто принимал сомнительные и политически мотивирование решения, в частности по делам участников Революции Достоинства. Кроме того, она отметила, что у ряда кандидатов есть сомнительные политические связи.

«Большинство из этих 55 кандидатов являются представителями старой судейской системы, а лишь 13 из 55 являются представителями адвокатуры или научного сообщества, но к ним тоже есть вопросы», — отметил юридический советник «Transparency International Украина» Максим Костецкий.

На брифинге был обнародован список кандидатов на судей ВАКС, которые, по мнению общественных организаций, вызывают сомнения.

Напомним, что Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) в январе уже инициировал ветирование первых восьми «сомнительных» кандидатов в Высший антикоррупционный суд Украины.