Стал известен список претендентов на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств опубликовала список претендентов на ежегодную кинопремию BAFTA.
Лидером по числу номинаций стала картина «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Фильм представлен в 12 категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучшая актриса второго плана» и «Оригинальный сценарий».
По семь номинаций получили «Богемская рапсодия», «Человек на луне», «Рома» и «Звезда родилась», а фильм «Власть» представлен в шести категориях.
Лента Павла Павликовского «Холодная война» и «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стали претендентами на BAFTA в категории «Лучший фильм не на английском языке».
За приз в номинации «Лучшая актриса» поборются Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Оливия Колман («Фаворитка») и Виола Дэвис («Вдовы»). В номинации «Лучший актер» представлены Брэдли Купер («Звезда родилась»), Кристиан Бэйл («Власть»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Стив Куган («Стэн и Олли») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).
Церемония вручения премии BAFTA состоится 10 февраля в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.
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