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Стал известен список претендентов на премию BAFTA

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Стал известен список претендентов на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств опубликовала список претендентов на ежегодную кинопремию BAFTA.

Лидером по числу номинаций стала картина «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Фильм представлен в 12 категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучшая актриса второго плана» и «Оригинальный сценарий».

По семь номинаций получили «Богемская рапсодия», «Человек на луне», «Рома» и «Звезда родилась», а фильм «Власть» представлен в шести категориях.

Лента Павла Павликовского «Холодная война» и «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стали претендентами на BAFTA в категории «Лучший фильм не на английском языке».

За приз в номинации «Лучшая актриса» поборются Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Оливия Колман («Фаворитка») и Виола Дэвис («Вдовы»). В номинации «Лучший актер» представлены Брэдли Купер («Звезда родилась»), Кристиан Бэйл («Власть»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Стив Куган («Стэн и Олли») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).

Читайте также: В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Гильдии режиссеров США

Церемония вручения премии BAFTA состоится 10 февраля в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

кино, BAFTA
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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