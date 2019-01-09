Стал известен список претендентов на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств опубликовала список претендентов на ежегодную кинопремию BAFTA.

Лидером по числу номинаций стала картина «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Фильм представлен в 12 категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучшая актриса второго плана» и «Оригинальный сценарий».

По семь номинаций получили «Богемская рапсодия», «Человек на луне», «Рома» и «Звезда родилась», а фильм «Власть» представлен в шести категориях.

Лента Павла Павликовского «Холодная война» и «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стали претендентами на BAFTA в категории «Лучший фильм не на английском языке».

За приз в номинации «Лучшая актриса» поборются Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Оливия Колман («Фаворитка») и Виола Дэвис («Вдовы»). В номинации «Лучший актер» представлены Брэдли Купер («Звезда родилась»), Кристиан Бэйл («Власть»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Стив Куган («Стэн и Олли») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).

Церемония вручения премии BAFTA состоится 10 февраля в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.