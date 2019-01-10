Порошенко обещает до выборов включить в конституцию нормы о ЕС и НАТО

Курс страны на полноправное членство страны в Европейском союзе и НАТО будет закреплен в конституции до 31 марта. Уверенность в этом выразил президент Украины Петр Порошенко в четверг во время рабочей поездки в Ровенскую область.
«Я верю в то, что изменения в конституцию о закреплении необратимости курса в Европейский союз и НАТО будут внесены до выборов (31 марта — Ред.)», — подчеркнул президент. Он также отметил, что «обязанность власти — реализовать эти изменения». «Такая задача по реализации того курса стоит перед президентом, парламентом и правительством», — добавил Порошенко.
Напомним, что Верховная Рада на минувшей сессии внесла соответствующие изменения в конституцию, приняв законопроект в первом чтении. Для того, чтобы решение вступило в силу, необходимо, чтобы на следующей сессии за проголосовало не менее 300 депутатов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016