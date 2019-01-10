Порошенко обещает до выборов включить в конституцию нормы о ЕС и НАТО

Курс страны на полноправное членство страны в Европейском союзе и НАТО будет закреплен в конституции до 31 марта. Уверенность в этом выразил президент Украины Петр Порошенко в четверг во время рабочей поездки в Ровенскую область.

«Я верю в то, что изменения в конституцию о закреплении необратимости курса в Европейский союз и НАТО будут внесены до выборов (31 марта — Ред.)», — подчеркнул президент. Он также отметил, что «обязанность власти — реализовать эти изменения». «Такая задача по реализации того курса стоит перед президентом, парламентом и правительством», — добавил Порошенко.

Напомним, что Верховная Рада на минувшей сессии внесла соответствующие изменения в конституцию, приняв законопроект в первом чтении. Для того, чтобы решение вступило в силу, необходимо, чтобы на следующей сессии за проголосовало не менее 300 депутатов.