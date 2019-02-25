Порошенко снова рассказал, когда Украина подаст заявку в ЕС и НАТО

Стратегическая цель Украины — не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО, напоминает президент Украины Петр Порошенко.
«Ставлю перед собой и перед всем государством стратегическую цель: не позднее 2023г подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО», — сказал Порошенко на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» в понедельник в Переяслав-Хмельницком Киевской области, передает Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что речь идет не о формальных жестах, а о такой степени партнерства и взаимодействия, когда амбиции Украины получат шансы быть реализованными.
«Достичь этого непросто, но это необходимо, значит — возможно. Украина еще никогда не была так близка к Евросоюзу, как сегодня», — подчеркнул президент.
По словам Порошенко, Украина сегодня самая свободная страна среди всех бывших советских республик, с самым высоким уровнем демократии и свободы, в то время, как «в соседней России можно получить уголовный приговор только за «неправильный» лайк в Фейсбуке.
Глава государства отметил, что молодым людям повезло родиться и вырасти в свободной демократической стране, «где не нужно постоянно оглядываться и следить за своими словами и даже мыслями».
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