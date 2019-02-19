Президент подписал закон о закреплении в конституции курса на НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Верховной Рады подписал законопроект, вносящий изменения в конституцию о курсе страны в ЕС и НАТО.

«Изменения в конституцию никак не лишние. Моя стратегическая миссия — необратимость европейской и трансатлантической интеграции», — сказал Порошенко на заседании ъпарламента по случаю пятой годовщины Майдана, после чего подписал подписал документ об изменениях в конституцию.

Согласно тексту закона, в преамбуле конституции теперь закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». В статье 102 основного закона меняются полномочия президента, и он становится «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора». Также исключается пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными государствами.

Парламент, в соответствии с законом, уполномочен определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а правительство — обеспечивать его реализацию.

Ранее в парламенте за законопроект о поправках в конституцию, предложенный Порошенко, за основу и в целом проголосовали 334 депутата при минимально необходимых 300. Этому предшествовало решение Конституционного суда Украины, который одобрил данный законопроект, признав его соответствующим основному закону страны.