Гривну признали одной из самых недооцененных валют мира по «индексу бигмака»

Курс гривны к доллару США сильно занижен, считают эксперты журнала The Economist, выпустившие обновленную версию «индекса бигмака». Согласно ей, доллар должен стоить не свыше 28, а ниже 11 гривен.
«Индекс бигмака» основан на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен. По данным The Economist, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоил в среднем $5,66, в то время как в Украине — 62 грн. Чтобы стоимость бургеров оказалась равной, доллар должен стоить 10,95 грн., тогда как в реальности стоит почти в три раза дороже. Таким образом, по оценке The Economist, курс гривеы занижен на 61%.
По этому показателю украинская гривна является одной из самых недооцененных валют в мире.
Стоимость валют большинства других стран мира, включенных в «индекс бигмака», его составители также считают заниженной. Самая же недооцененная валюта в мире – ливанский фунт. Он стоит дешевле на целых 68,7%.
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