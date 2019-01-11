В Индии банки блокируют счета тех, кто занимается криптовалютой

Клиенты крупных индийских банков обязаны подтвердить, что не будут совершать транзакций с цифровыми деньгами, в том числе биткоином, иначе их счета будут заблокированы, пишет Bitcoin.com. Подобная практика начала распространяться в стране с декабря 2018 года.
Пользователь Twitter Indiancryptogirl опубликовала скриншот соглашения об открытии аккаунта в Kotak Mahindra Bank, в котором сообщается, что финансовая организация имеет право заблокировать счет клиента без объяснений. Этот пункт — последняя проверка при создании учетной записи, которую нельзя пропустить, пользователи вынуждены согласиться с поставленными условиями, чтобы иметь возможность пользоваться услугами банка.
«Настоящим я заявляю, что не буду иметь дело с транзакциями, связанными с криптовалютой, включая биткоины. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что банк имеет право закрыть мой счет без дальнейших объяснений в случае, если я совершу подобные операции», — говорится в соглашении.
В последние полгода компания рассылала своим клиентам электронные письма и SMS-сообщения, в которых напоминала о своей политике в отношении цифровых денег. Летом прошлого года Резервный банк Индии (RBI) запретил подконтрольным финансовым учреждениям работать с компаниями, которые связаны с цифровыми деньгами.
Также банки сообщают клиентам о запрете работы с криптовалютами и через оповещения в банкоматах. Пользователь @Vivekmacha опубликовал фотографию подобного объявления, в котором написано, что виртуальные валюты не являются платежным средством в Индии и не регулируются, в случае проведения транзакций с ними счет будет немедленно заблокирован.
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