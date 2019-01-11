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Студенты в США могут стать причиной следующего финансового кризиса

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Студенты в США могут стать причиной следующего финансового кризиса

Студенты в США никогда не имели столько долгов по кредитам, как сейчас. Их объемы уступают в стране только долгам по ипотекам на жилье. Раздаются предостережения о «мыльном пузыре» студенческих кредитов, пишет DW.

Три года назад американка Тони Винсент получила диплом магистра (Master) в сфере здравоохранения. Чтобы завершить обучение, девушке пришлось взять кредит на шестизначную сумму задолго до того, как она заработала свою первую зарплату. В год выпуска долги Винсент по студенческим займам составили около 100 тысяч долларов. Если бакалаврское образование обошлась девушке в 15 000 долларов, то магистерская программа в престижном Университете имени Джорджа Вашингтона стоила уже гораздо дороже: 85 000.

Сейчас Тони Винсент 32 года. Она работает программным менеджером в общественной организации и координирует проекты в сфере здравоохранения. Зарплаты Винсент, по ее словам, недостаточно, чтобы быстро гасить кредиты. После первых трех лет работы молодая женщина только начала делать карьеру, а долгов у нее еще 80 тысяч долларов.

Студенческих займов больше, чем долгов по кредиткам

В схожей с Тони Винсент ситуации оказались более 44 миллиона других молодых американцев, бравшие студенческие займы. В целом они задолжали 1,5 триллиона долларов. Это много как никогда раньше. Больше совокупный долг в стране только по ипотечным кредитам. Государственные займы для студентов составляют почти семь процентов долгов американцев.

Кроме того, есть еще частные студенческие займы на общую сумму в 64,2 миллиарда долларов, которые выдают, например, банки. По данным исследования Федеральной резервной системы (Fed) с июня 2018 года, 42 процента американских студентов были вынуждены брать кредиты, чтобы оплатить обучение.

В среднем это от 20 до 25 тысяч долларов на человека. Однако сейчас эти суммы еще больше. Те, кто начали учиться в 2016 году, задолжали государству в среднем 37 172 доллара на человека.

В то же время в США растет количество студентов. Соответственно больше людей берут кредиты на обучение, говорит Джон Фенсмит, директор Американского образовательной совета (ACE), представляющего 1800 университетов США. Таким образом увеличивается и общая сумма займов. «Это не является негативным трендом», — считает Фенсмит.

Осенью 2018 года в американских университетах было зарегистрировано около 20 миллионов студентов. Это почти на пять миллионов больше, чем осенью 2000 года.

Высшее образование важно как никогда. К 2020 году около 65 процентов всех вакансий в США будут требовать минимум бакалаврского образования, прогнозировали авторы исследования Джорджтаунского университета еще в 2013 году.

Для Тони Винсент решение поступление в университет было изначально само собой разумеющимся. «Это — инвестиция в мое будущее», — говорит она.

Очень дорогое обучение

Объем таких инвестиций в будущее растет, ведь обучение дорожает. С 1988 года средняя цена высшего образования в США, которая зависит от типа колледжа и продолжительности обучения, возросла вчетверо. К примеру, четырехлетнее обучение в государственном колледже стоит в среднем 20 тысяч долларов, а в частном — до 50 тысяч.

В среднем каждый выпускник и каждая выпускница вынуждены ежемесячно платить 351 доллар, чтобы погасить долги по кредиту на обучение. Часто это продолжается десятилетиями. При этом значительная часть выпускников уже через два года после начала выплат не могут дальше возвращать долги.

Многие студенты имеют большие проблемы с погашением долгов, констатирует преподаватель финансов в Университете Нью-Йорка Константин Яннелис. По его подсчетам, из 44 миллионов студентов, бравших займы, более 10 процентов не выплачивают свои кредиты.

В 90 процентах случаев студентов кредитует государство. То есть долговое бремя вместо тех, кто не может выплачивать свои долги, ложится в конце концов на налогоплательщиков. Тренд отрицательный: в будущем все больше студентов не смогут выплачивать свои займы.

Доля непогашенных кредитов может достичь 40 процентов к 2023 году, следует из подсчетов Института Брукингса. СМИ из года в год сравнивают эту ситуацию с банкротством американского инвестиционного банка Lehman Brothers и финансовым кризисом 2008 года, которую оно за собой повлекло.

Телеканал CNBC предупреждает о «мыльном пузыре» студенческих кредитов, Fox News и MarketWatch называют это кризисом. Во время финансового кризиса 2008 года проблема была в ипотечных кредитах американцев с низкой кредитоспособностью. Сейчас проблемой могут стать студенческие займы.

Студенческие займы негативно влияют на экономику

Гора долгов американских студентов может иметь далеко идущие экономические последствия. Молодые люди, которые должны выплачивать большие кредиты, покупают меньше автомобилей, домов и вообще потребляют меньше.

На это указал руководитель американского центробанка Джером Пауэлл в своей речи в Конгрессе в марте прошлого года. Пауэлл видит макроэкономический риск в росте задолженности американских студентов. «Это может замедлить рост экономики», — считает он.

Данные исследований свидетельствуют о том, что те, кто не в состоянии выплатить кредит, испытывают негативные эффекты этого. Ведь это вредит, в частности, их кредитоспособности.

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Правительство Барака Обамы стремилось помочь студентам программой освобождения от долгов (Student Loan Forgiveness Programm). Тем, кто после окончания учебы работали на государственной службе, частично списывали долги. Но недавно Министерство образования сообщило, что при президентстве Трампа 99,5 процентов заявлений за списание долгов отклоняют. Правительство Трампа планирует прекратить эту программу.

США, кризис, прогноз
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Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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