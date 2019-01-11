Немецкий союз журналистов просит не выдавать лицензию на вещание местному филиалу Russia Today

Немецкий союз журналистов (DJV) призвал надзорные органы ФРГ не выдавать лицензию немецкоязычному порталу RT Deutsch. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в пятницу на своем сайте DJV.

«Германский союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — говорится в сообщении.

В настоящее время RT Deutsch доступен в Германии только в интернете. Там есть как лента новостей, так и видеозаписи.