Латвия начала блокировать доступ к русскоязычному сайту RT

Латвийские провайдеры начали блокировать доступ к сайту «RT на русском». В 2020 году в стране запретили вещание каналов, входящих в сеть RT. Как пишет «Sputnik Ближнее зарубежье», блокировка сайта RT — первый случай, когда провайдеры обязаны не только закрыть трансляцию телеканала, но и блокировать его сайт.
В июне прошлого года Латвийский Национальный совет по электронным СМИ объявил о запрете вещания семи телеканалов RT, в их числе: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Регулятор объяснил свое решение тем, что телеканалами якобы владеет Дмитрий Киселев, находящийся под санкциями Евросоюза за поддержку аннексии и сепаратистов Донбасса. При этом формально главой RT является Маргарита Симоньян, а Киселев возглавляет другое СМИ — МИА «Россия сегодня».
В феврале 2021-го Латвия прекратила ретрансляцию 16 российских телеканалов. Это решение было принято с целью «защиты латвийского информационного пространства».
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