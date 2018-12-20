Russia Today признали виновным в нарушении правил вещания в Великобритании

Британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал Russia Today виновным в нарушении правил вещания за игнорирование принципа беспристрастности в его программах. Об этом сообщает Reuters со ссылок на решение британского регулятора.

«Взятые вместе семь злоупотреблений представляют собой серьезное нарушение наших правил вещания. Мы сообщили RT о намерении рассмотреть возможность введения санкций против канала», — сообщили в Ofcom.

В частности, правила речи были нарушены в программе, посвященной освещению дела Сергея и Юлии Скрипалей.

В RT заявили, что «крайне разочарованы» выводами Ofcom и вскоре решит свои следующие шаги.