В РФ пригрозили заблокировать YouTube

Российский Роскомнадзор обратился в Google (владеет YouTube) с требованием разблокировать немецкоязычные YouTube-каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP), принадлежащие медиакомпании Russia Today. В противном случае видеохостингу может грозить блокировка, заявили в ведомстве.
В сообщении Роскомнадзора отмечается, что ведомство направило руководству Google письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, принадлежащих российскому СМИ Russia Today»,
В случае неисполнения предупреждения Роскомнадзор полностью или частично ограничит доступ к видеохостингу. Также Google грозит штраф.
Вчера YouTube удалил без возможности восстановления немецкоязычные телеканалы RT DE и Der Fehlende Part (DFP). В Google объяснили удаление каналов нарушением правил пользования видеохостинга со стороны RT.
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