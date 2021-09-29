В РФ пригрозили заблокировать YouTube

Российский Роскомнадзор обратился в Google (владеет YouTube) с требованием разблокировать немецкоязычные YouTube-каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP), принадлежащие медиакомпании Russia Today. В противном случае видеохостингу может грозить блокировка, заявили в ведомстве.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что ведомство направило руководству Google письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, принадлежащих российскому СМИ Russia Today»,

В случае неисполнения предупреждения Роскомнадзор полностью или частично ограничит доступ к видеохостингу. Также Google грозит штраф.

Вчера YouTube удалил без возможности восстановления немецкоязычные телеканалы RT DE и Der Fehlende Part (DFP). В Google объяснили удаление каналов нарушением правил пользования видеохостинга со стороны RT.