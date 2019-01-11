Государство не будет продлевать льготное оформление «евроблях»

Заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий отрицает информацию о возможном продлении льготного режима таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.
«По этому поводу сообщаю: согласно информации, полученной мной в ходе рабочей встречи с главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Южаниной Н.П., продление льготного периода не планируется», — написал он в соцсети Facebook в пятницу.
При этом В.Кривицкий напомнил, что действие льготного периода завершается 22 февраля 2019 года.
«После 22 февраля 2019 года собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза... А уже с мая этого года к нарушителям таможенных режимов „транзит“ и „временный ввоз“ правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства», — подчеркнул он.
«С начала года в зонах таможенного контроля некоторых таможен накопилось значительное количество автомобилей, собственники которых ожидают уплаты установленных государством платежей, завершения процедуры на таможне и в законном русле использовать автомобили. Однако быстрому процессу мешают действия некоторых „популистов“, которые советуют собственникам автомобилей не спешить с таможенным оформлением, аргументируют тем, что будет продолжено действие льготного периода, изменен временный порядок таможенного оформления транспортных средств и т. д.», — отметил Кривицкий.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016