Около 800 тысяч госслужащих США остались без зарплаты из-за «шатдауна»

Около 800 тысяч американских госслужащих не получили зарплату из-за продолжающегося в США третью неделю «шатдауна» правительства. Об этом пишут Reuters и Associated Press.

Речь идет о сотрудниках тех ведомств, чья работа была прекращена из-за «шатдауна». Это в том числе Министерство внутренней безопасности и Министерство внутренних дел.

11 января наступил 21-й день нынешнего «шатдауна» — это повторение рекорда, установленного в 1995-1996 годах при администрации Билла Клинтона.

Напомним, что республиканцы и демократы не смогли принять бюджет на 2019 год из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. На необходимости строительства настаивает президент Дональд Трамп, возведение стены было одним из его главных предвыборных обещаний.

Из-за прекращения работы правительства Трамп уже отменил поездку на экономический форум в Давосе.