Посол Украины назвал половину российских дипломатов в ООН агентами ФСБ

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина работающих в ООН россиян являются агентами ФСБ. Об этом он сообщил в интервью «Укринформу».
«Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», — сказал он.
По словам дипломата, Россия скрыто влияет на работу организации с помощью 200–300 своих граждан, работающих в секретариате ООН. Ельченко отметил, что иногда появляется информация, что американские спецслужбы просят российских сотрудников «отъехать домой», то есть раскрывают их деятельность, а иногда их «отлавливают».
Посол добавил, что Россия имеет огромное влияние в Совете Безопасности ООН. По его мнению, около 23 государств, которые голосуют в Генассамблее против украинских резолюций, зависят от нее из-за поставок оружия, списания долгов и российских вливаний. Он заявил, что в их число входят Куба, Венесуэла, Судан, Мьянма и другие.
Владимир Ельченко был постоянным представителем Украины при ООН с 1997 по 2001 год. С 2010 по 2015 год занимал должность украинского посла в РФ, а затем снова стал постпредом. С мая 2019 года он по совместительству работал послом на Ямайке. В декабре стал послом Украины в США.
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