Киев занял 99-е место в рейтинге городов мира по качеству жизни – возле столицы Нигерии

В рейтинге городов мира по качеству жизни (City Wellbeing Index) в 2020 году столица Финляндии Хельсинки заняла первое место, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.
City Wellbeing Index рассчитывался исходя из четырех показателей: здравоохранения, безопасности, качества воздуха и устойчивости - экологической и рыночной.
Рейтинг охватывает 100 городов.
Второе место занял испанский Мадрид, третье - канадский Ванкувер. В 2019 году тройку лидеров составляли только европейские города - Осло, Цюрих и Хельсинки.
Замыкают список в 2020 году Йоханнесбург (ЮАР, 98 место), Киев (Украина, 99 место) и Лагос (Нигерия, 100 место).
Согласно еще одному рейтингу - City Trifecta, который объединяет показатели инновационного развития городов и показатели City Wellbeing Index, лидером в прошлом году стал Мюнхен (Германия), вторую позицию занял Токио (Япония), а третье место разделили Париж (Франция) и Нью-Йорк (США). В конце списка - Хошимин (Вьетнам, 99 место) и Лагос (100 место).
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