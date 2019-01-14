«Проминвестбанк» отсудил фабрику АВК за долги

«Проминвестбанк», который принадлежит российской госкорпорации «Внешэкономбанк», отсудил у «Кондитерской фабрики А.В.К» завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривен. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Хозсуда Донецкой области.

Суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики АВК, а также основные средства и транспорт.

Указанное имущество в рамках процедуры исполнительного производства продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.

По данным госреестра, конечными бенефициарами «Кондитерской фабрики АВК» являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

В октябре 2016 года Авраменко констатировал, что «кредиторами компании являются банки страны-оккупанта, а переговоры с ними вести сложно». По его словам, он готов был покрыть часть долга АВК, но какую именно долю задолженности сможет вернуть банкам, не уточнил.

«Долг АВК перед кредиторами составляет 160 млн долларов. Но никто не будет отдавать долги — бизнес разрушен», — сказал бизнесмен.

Компании АВК принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла — ред). Общее количество сотрудников — 3,5 тыс человек. До 2014 года 70% доходов АВК приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.