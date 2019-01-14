Войти
Президент дал госнаграды митрополитам, перешедшим из УПЦ в ПЦУ
официально
Президент дал госнаграды митрополитам, перешедшим из УПЦ в ПЦУ
Трамп в этом году все-таки не поедет на Давосский форум
решение
Трамп в этом году все-таки не поедет на Давосский форум

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

правосудие
RSS

«Проминвестбанк» отсудил фабрику АВК за долги

2012
«Проминвестбанк» отсудил фабрику АВК за долги

«Проминвестбанк», который принадлежит российской госкорпорации «Внешэкономбанк», отсудил у «Кондитерской фабрики А.В.К» завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривен. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Хозсуда Донецкой области.

Суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики АВК, а также основные средства и транспорт.

Указанное имущество в рамках процедуры исполнительного производства продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.

По данным госреестра, конечными бенефициарами «Кондитерской фабрики АВК» являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

В октябре 2016 года Авраменко констатировал, что «кредиторами компании являются банки страны-оккупанта, а переговоры с ними вести сложно». По его словам, он готов был покрыть часть долга АВК, но какую именно долю задолженности сможет вернуть банкам, не уточнил.

«Долг АВК перед кредиторами составляет 160 млн долларов. Но никто не будет отдавать долги — бизнес разрушен», — сказал бизнесмен.

Читайте также: Названы самые комфортные для жизни города Украины

Компании АВК принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла — ред). Общее количество сотрудников — 3,5 тыс человек. До 2014 года 70% доходов АВК приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.

Проминвестбанк, АВК
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 января 2019
Воскресенье, 13 января 2019
Суббота, 12 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О споре Кейнса и Хайека

Я не уверен, что нам нужен экономический рост любой ценой, если мы утрачиваем при этом способность капитализма к имманетному развитию. При социализме тоже был рост и чем закончилось? Есть рост Израиля, а есть рост Китая. Израиль растет за счет производств с высокой добавленной стоимость, а Китай пока растет за счет инвестиций и производства по сборке от американских разработчиков. Американские разработчики зарабатывают 30-50% прибыли, а Китай – 5-10%.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016