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Гражданами России уже стали около 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР

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Гражданами России уже стали около 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Российское гражданство получили в упрощенном порядке более 180 тыс. жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик, около 100 тыс. заявлений сейчас находятся в стадии оформления, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В апреле власти ДНР и ЛНР из-за пандемии нового коронавируса приостановили перевозку своих граждан на территорию России для получения паспортов РФ. Однако, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области, где работают два специализированных отделения по вопросам миграции в селе Покровском Неклиновского района и городе Новошахтинске, прием документов на получение гражданства РФ, их рассмотрение и консультации продолжаются.

«На сегодняшний день получили паспорта 187 240 жителей народных республик. В стадии оформления находятся около 98 тыс. заявлений. В течение ближайших двух недель они получат паспорта граждан РФ. До конца года российские паспорта получат еще 600-800 тыс. жителей республик», — сказал Водолацкий.

Он ожидает, что в ближайшее время «народные республики» начнут поэтапный выход из карантина, связанного с пандемией коронавируса. «Мы уже прогнозируем огромное количество людей, которые пойдут в паспортно-визовые службы для оформления паспортов Российской Федерации. Это будут сотни тысяч людей, которые сейчас просто ждут окончания карантина. Мы будем смотреть после снятия карантина, какой будет приток документов: если в этом будет необходимость, наши службы смогут развернуть еще два-три пункта выдачи паспортов», — уточнил российский депутат.

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Напомним, что 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик получать российское гражданство в упрощенном порядке. Прием заявлений на упрощенное получение гражданства России от жителей Донбасса осуществляется на территории Ростовской области.

Россия, гражданство, ЛДНР, отношения с Россией
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