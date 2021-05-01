Украинцы лидируют среди получивших гражданство РФ в 2020 году

Почти 100% получивших российское гражданство в прошлом году составляют выходцы из бывших союзных республик, большинство из них — граждане Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Более 98% иностранных граждан, приобретших российское гражданство в 2020 году, составляют выходцы из бывших союзных республик — 640 тыс. человек. Такое стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом», — пояснили в российском МВД.

По словам представителя министерства, большинство получивших гражданство РФ в 2020 году составляют граждане Украины (62%). В лидерах также оказались граждане Таджикистана (10%), Казахстана (7%), Армении (5%), Узбекистана (3,5%) и Азербайджана (3,5%).

В МВД РФ сообщили, что последние пять лет число иностранных граждан, приобретающих гражданство России, растет. Так, в 2020 году российское гражданство получили более 656 тыс. иностранцев, что на треть больше, чем годом ранее (497 тыс. человек). При этом за три месяца 2021 года гражданами РФ стали порядка 160 тыс. человек, примерно столько же, сколько за аналогичный период минувшего года.