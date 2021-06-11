Россия собирается давать свои паспорта всем гражданам Беларуси и Украины

Граждане Беларуси и Украины, которые захотят стать российскими подданными, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить гражданство РФ, сообщил РИА Новости один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Законопроект о возвращении «соотечественников» в Россию будет внесен в Госдуму в пятницу, сообщил ранее Затулин. Он пояснил, кого, согласно законопроекту, предлагается считать соотечественниками.
«Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной РФ, а также это — украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ. Если они хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать», — сказал РИА Новости Затулин.
Он отметил, что считает важным и оправданным включение украинцев и белорусов в проект закона, которые смогут воспользоваться наиболее упрощенным порядком получения гражданства России.
По его мнению, депутата, реализация закона может привлечь в страну миллионы «соотечественников», прежде всего из Украины.
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