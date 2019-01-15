Лукашенко предупредил об угрозе для независимости Беларуси с Запада и с Востока

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что страну в ближайшие год-два ждет серьезная проверка на предмет независимости как со стороны Запада, так и со стороны Востока. Такое предостережение белорусский лидер сделал, согласовывая кандидатуры новых руководителей Минска и других регионов Белоруссии, сообщает агентство БелТа.

Лукашенко подчеркнул, что 2019 и 2020 годы для страны будут «особыми, насыщенными политическими событиями». По его словам, Беларусь «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости».

Белорусский лидер отметил, что власти должны быть готовыми к таким ревизиям. «Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно», — заметил Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусы заслужили нормальной жизни и призвал улучшать жизнь людей, сохраняя при этом независимость и суверенитет. «В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех», — добавил президент.

В последние недели Лукашенко неоднократно упоминал о независимости страны. На прошлой неделе он высказывался в данном контексте во время торжественного приема. Тогда же белорусский президент предупреждал, что ближайшие два года будут непростыми для страны.

«Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно пробовать на зуб, на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим», — сказал тогда Лукашенко, выразив уверенность, что страна найдет достойный ответ на подобные попытки.

В середине декабря минувшего года Лукашенко заподозрил, что Москва под предлогом глубокой интеграции хочет включить Беларусь в состав России. Он подчеркнул, что Минск понимает эти намеки, а суверенитет для Белоруссии — это святое. Данному заявлению, как писало позднее издание «Наша Нива» со ссылкой свои источники, предшествовало закрытое совещание высшего руководства страны, где обсуждались меры, которые необходимо предпринять «в условиях давления с российской стороны». Призыв к укреплению независимости страны прозвучал и в новогоднем обращении белорусского лидера к своему народу.