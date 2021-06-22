В Украину с визитом едет президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду, 23 июня, прибудет в Украину с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Украины.

«23 июня состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая будет находиться в Украине с официальным визитом», — указывается в сообщении.

Президенты пообщаются с представителями СМИ в 12:40 в Мариинском дворце.