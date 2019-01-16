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Путин прокомментировал получение автокефалии ПЦУ
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Путин прокомментировал получение автокефалии ПЦУ

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Путин прокомментировал получение автокефалии ПЦУ

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Путин прокомментировал получение автокефалии ПЦУ

Создание автокефальной православной церкви в Украине является политическим проектом, цель которого — разделить народы России и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербскому изданию «Вечерние новости». Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Путин ответил на вопрос об автокефалии украинской церкви развернуто, подробно описав события, предшествовавшие получению томоса православной церковью в Украине. Свой ответ он предварил словами о том, что читатели сербской газеты, возможно, «не посвящены глубоко в ситуацию в Украине, о чем идет речь».

Подписание томоса патриархом Варфоломеем президент назвал попыткой «легализовать под юрисдикцией Стамбула существующие в Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов».

«Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об «окончательном обретении независимости от Москвы», — сказал президент.

По мнению Путина, речь в данном случае не идет о духовной жизни. «Мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности «Православной церкви Украины». На деле она полностью подконтрольна Стамбулу», — заключил Путин.

Россия, заверил он, не будет вмешиваться в церковные процессы в Украине. «Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность», — заявил российский президент. Он также сказал, что в Украине есть каноническая православная церковь, которая абсолютно независима в своих действиях.

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Путин связал предоставление автокефалии и создание Православной церкви Украины с предвыборной кампанией действующего президента Петра Порошенко. При этом Путин считает, что кампания построена на «поиске врагов» с целью «любыми путями сохранить власть».

Владимир Путин, ПЦУ
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