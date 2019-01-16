Послы стран ЕС одобрили санкции против четырех офицеров ГРУ РФ

Послы стран ЕС 16 января согласились ввести санкции против четырех офицеров ГРУ РФ, в том числе двух разведчиков, обвиняемых Британией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.
По его данным, также в список внесут 5 человек из Сирии.
Ожидается, что санкции будут утверждены в понедельник и станут первыми, введенными согласно новому режиму санкций за использование и распространение химического оружия.
Санкции включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для субъектов хозяйствования.
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